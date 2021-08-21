Италия

Сербский защитник покинул Шальке.

В сезоне-2021/22 Матия Настасич вновь будет выступать в Серии А — сообщил официальный сайт Фиорентины.

Настасич покинул Фиорентину в 2012 году и отправился покорять АПЛ, однако транзитом через Германию вновь оказался во Флоренции.

Контракт с Шальке у Настасича должен был действовать до июня 2022 года, однако по его условиям футболист мог покинуть команду, если она вылетит из высшего дивизиона.

На счету 28-летнего Настасича 28 (0 голов) за национальную сборную Сербии и выступления в составе Телеоптика (21 матч во всех турнирах, 0 голов), Фиорентину (29, 2), Манчестер Сити (51, 0) и Шальке (157, 2).