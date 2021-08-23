Италия

Жозе Моуриньо прокомментировал 50 побед в Серии А.

Победа Ромы над Фиорентиной в первом туре чемпионата Италии стала для тренера "волков" 50-й в Серии А, причем он бостиг этого рубежа быстрее других коллег в эпоху, когда за победу присуждается 3 очка (с сезона-1994/95) — за 77 матчей.

При этом портал OPTA Paolo отметил, что португалец также быстрее всех добыл 50 побед в Испании (за 62 матча) и Англии (63).

После чего Особенный не удержался и прокомментировал пост в Инстаграм ОРТА Раоlо: "@opta_paolo, пожалуйста, не показывайте мои отрицательные достижения, только хорошие рекорды!"

Во втором туре Рома на выезде встретится с новичком Серии А Салернитаной в воскресенье, 29 августа.