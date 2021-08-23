Италия

Это лучший показатель среди всех специалистов в итальянском чемпионате.

В поединке стартового тура итальянской Серии А Рома на своем поле уверенно обыграла Фиорентину (3:1).

По информации OptaPaolo, эта победа стала 50-й в Серии А для главного тренера "волков" Жозе Моуриньо. Для достижения этого результата португальцу потребовалось 77 поединков и это лучший показатель среди всех тренеров в чемпионате Италии.

Напомним, до Ромы Моуриньо работал в миланском Интере в период с 2008 по 2010 год.

Также Моуринью быстрее всех одержал 50 побед в матчах АПЛ (Челси, 63 игры) и Ла Лиги (Реал, 62).

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