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Милан - Кальяри, getty images
30 августа 2021, 01:55
В поединке второго тура итальянской Серии А Милан принимал на своем поле Кальяри и добился убедительной победы со счетом 4:1.
Подопечные Стефано Пьоли отправили в вороат соперника четыре мяча еще в первом тайме усилиями Тонали, Леау и Жиру.
Обзор матча:
Милан — Кальяри 4:1
Голы: Тонали, 12, Леау, 17, Жиру, 24, 43 (пен.) — Дейола, 15
Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Салемакерс (Флоренци, 68), Тонали (Беннасер, 68), Жиру (Кастильехо, 90), Леау (Ребич, 68), Браим Диас (Мальдини, 85).
Кальяри: Радунович, Годин, Чеппителли (Дзаппа, 64), Карбони, Далберт (Ликояннис, 75), Нандес, Стротман (Фариас, 75), Дейола (Перейро, 85), Марин, Жоао Педро, Паволетти (Сетер, 85).