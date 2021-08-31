Италия

Два клуба высшего итальянского дивизиона заинтересованы в колумбийском форварде.

Галатасарай и Радамель Фалькао ведут переговоры о расторжении контракта, за которыми внимательно следят в Италии — утверждает Джанлука Ди Марцио.

Поскольку Галатасарай не пробился в Лигу чемпионов, бюджет клуба существенно урезали, при этом Фалькао не только является одним из самых высокооплачиваемых футболистов, но и не заинтересован провести сезон вне Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что 35-летний форвард может отправиться в Мексику, однако если он станет свободным агентом, ему могут предложить контракт на один год с зарплатой 1 миллион евро в год Дженоа или Венеция.

Фалькао провел 91 матч (35 голов) за нациаональную сборную Колумбии и выступал за Лансерос (8 матчей во всех турнирах, 1 гол), Ривер Плейт (111, 45), Порту (87, 72), Атлетико (91, 70), Монако (140, 83), Манчестер Юнайтед (29, 4), Челси (12, 1) и Галатасарай (42, 20).