Италия

Мохаммед Ихаттарен продолжит свою карьеру в итальянской Серии А.

Полузащитник голландского ПСВ Мохаммед Ихаттарен подписал контракт с туринским Ювентусом, сообщает пресс-служба "старой синьоры".

Контракт с 19-летним голландцем рассчитано до лета 2025 года.

По информации СМИ, в ближайшее время футболист отправится в Сампдорию, где проведет нынешний сезон на правах аренды.

В прошлой кампании Ихаттарен провел 29 поединков, в которых забил три мяча и отдал два ассиста.

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