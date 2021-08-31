Мохаммед Ихаттарен продолжит свою карьеру в итальянской Серии А.
Мохаммед Ихаттарен, ФК Ювентус
31 августа 2021, 18:40
Полузащитник голландского ПСВ Мохаммед Ихаттарен подписал контракт с туринским Ювентусом, сообщает пресс-служба "старой синьоры".
Контракт с 19-летним голландцем рассчитано до лета 2025 года.
По информации СМИ, в ближайшее время футболист отправится в Сампдорию, где проведет нынешний сезон на правах аренды.
В прошлой кампании Ихаттарен провел 29 поединков, в которых забил три мяча и отдал два ассиста.
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