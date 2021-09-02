Массимо Ферреро считает, что руководство Ювентуса правильно поступило, отпустив португальца в АПЛ.
Криштиану Роналду. Фото Манчестер Юнайтед
02 сентября 2021, 11:50
Некоторое время Манчестер Юнайтед объявил о возвращении Криштиану Роналду на Олд Траффорд.
Президент итальянской Сампдории Массимо Ферреро отреагировал на уход португальца из туринского Ювентуса, заявив, что данный трансфер выгоден всем.
"Иногда лучше потерять в деньгах, чем удерживать того, кто не хочет остаться. Такой игрок уже не будет выкладываться по полной. Для всех хорошо, что Роналду ушел в Манчестер Юнайтед. Для него самого это лучший вариант, ведь он уже не был прежним Роналду", — приводит слова Ферреро Sky Sport Italia.
К слову, в летнее трансферное окно в Сампдорию мог перебраться форвард киевского Динамо Владислав Супряга, однако трансфер сорвался в последний момент.
Ранее сообщалось, что Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную.