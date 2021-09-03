Италия

Француз продолжает искать новый клуб.

Французский полузащитник Франк Рибери может перейти в стан новичка итальянской Серии А.

Как сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио, к французу проявляет интерес руководство Салернитаны, которая вернулась в Серию А спустя 22 года.

По информации источника, переговоры продвигаются успешно, но пока есть сомнения, смогут ли стороны окончательно договориться о финансовых условиях.

Стоит отметить, что итальянская Салернитана проявляла интерес к футболисту Динамо Жерсону Родригесу, но в итоге футболист сборной Люнсембурга перешел в Труа на правах аренды.

Ранее сообщалось, что француз близок к переходу в Верону, но трансфер сорвался, якобы, из-за высоких требований Рибери по зарплате.