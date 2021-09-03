Француз продолжает искать новый клуб.
Франк Рибери. Фото Getty Images
03 сентября 2021, 11:35
Французский полузащитник Франк Рибери может перейти в стан новичка итальянской Серии А.
Как сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио, к французу проявляет интерес руководство Салернитаны, которая вернулась в Серию А спустя 22 года.
По информации источника, переговоры продвигаются успешно, но пока есть сомнения, смогут ли стороны окончательно договориться о финансовых условиях.
Стоит отметить, что итальянская Салернитана проявляла интерес к футболисту Динамо Жерсону Родригесу, но в итоге футболист сборной Люнсембурга перешел в Труа на правах аренды.
Ранее сообщалось, что француз близок к переходу в Верону, но трансфер сорвался, якобы, из-за высоких требований Рибери по зарплате.