Италия

Кьево 2021 получил право стартовать с Третьей категории региональных турниров.

В истории "старого" Кьево Верона поставлена окончательная точка — сообщает Calcio e Finanza.

В последние дни лета было принято решение, что тот Кьево, который успел полюбиться болельщикам и отчаянно пытался удержаться в Серии В, не сможет выступать даже в Серии D.

Однако созданный на его руинах Кьево 2021 успешно заявился 2 сентября в региональное первенство, и будет выступать в его низшем дивизионе.

Перед новосозданным клубом уже поставлена задача: стать первой командой в Италии, которой удастся пройти путь с самых низов любительского футбола до Серии А.