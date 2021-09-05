Италия

Французский полузащитник продолжит свою карьеру в Катаре.

Полузащитник итальянской Ромы Стивен Нзонзи в ближайшее время станет игроком Аль-Райяна. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, 32-летний француз уже согласовал контракт с катарским клубом, который будет рассчитан до конца 2023 года.

Также отмечается, что итальянский клуб готов отпустить футболиста бесплатно, так как наставник "волков" Жозе Моуриньо на него не рассчитывает. Клубу осталось договориться с игроком о компенсации за досрочное расторжение контракта.

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