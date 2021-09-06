Французский хавбек продолжит карьеру в составе новичка Серии А.
Франк Рибери, Getty Images
06 сентября 2021, 12:51
Бывший полузащитник Баварии Франк Рибери в ближайшее время станет игроком Салернитаны, которая в том сезоне выступает в итальянской Серии А. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, 38-летний француз уже прибыл в Салерно, где в скором времени пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта.
Ранее стало известно, что с футболистом будет заключен однолетний контракт с окладом в 1,5 млн евро.
Последние два сезона Рибери защищал цвета Фиорентины. В минувшем сезоне француз провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью ассистами.
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