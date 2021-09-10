Футболист может перебраться в Италию.
Давид Луис, Getty Images
10 сентября 2021, 21:50
По слухам бразильский СМИ, Давид Луис, покинувший лондонский Арсенал по окончанию минувшего сезона, находится в шаге от перехода в Фламенго.
Однако перехватить опытного центрбека намерены два итальянских клуба из Серии А — Лацио и Салернитана.
Сообщается, что он колебался и до сих пор сомневается по поводу возвращения в Бразилию, надеясь остаться в Европе, но полученные предложения его не убеждали.
Если все же Луис согласится на переход во Фламенго, то контракт с ним будет подписан на полтора года, до декабря 2022.
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