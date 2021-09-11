Француз сдал отрицательный тест на коронавирус.
Оливье Жиру, ФК Милан
11 сентября 2021, 08:51
Нападающий Милана Оливье Жиру сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, француз заразился Covid-19 в начале месяца. Сегодня, 11 сентября, футболист пройдет дополнительное медицинское обследование.
В нынешнем сезоне Жиру сыграл в двух матчах чемпионата Италии и забил два гола.
В ближайшем матче Милан примет Лацио в рамках третьего тура Серии А. Игра состоится завтра, 12 сентября, в 19:00 по киевскому времени.