Италия

Француз сдал отрицательный тест на коронавирус.

Нападающий Милана Оливье Жиру сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, француз заразился Covid-19 в начале месяца. Сегодня, 11 сентября, футболист пройдет дополнительное медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Жиру сыграл в двух матчах чемпионата Италии и забил два гола.

В ближайшем матче Милан примет Лацио в рамках третьего тура Серии А. Игра состоится завтра, 12 сентября, в 19:00 по киевскому времени.