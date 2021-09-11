Италия

Защитник недоволен своим положением в команде.

Во время летнего трансферного окна римская Рома проявляла заинтересованность в вопросе расставания с целым рядом своих исполнителей, однако по большинству из них так и не получила достойного предложения, в результате чего на плечи Жозе Моуриньо пришлась дополнительная работа по грамотному укомплектованию состава своей команды.

Решением главного тренера относительно некоторых игроков стало отстранение их от тренировочного процесса, что точно не понравилось попавшим под данную вынужденную меру футболистам.

Однако, далеко не все восприняли данную новость настолько болезненно, как это сделал центральный защитник Федерико Фасио, который, согласно информации Corriere dello Sport, через своих агентов и адвокатов отправил иск в суд в адрес руководства "волков".

Как сообщается, стороны сейчас пытаются найти решение вопроса во внесудебном порядке, однако, пока 34-летний футболист продолжает работать на тренировках отдельно от основной команды, римскому клубу будет проблематично установить с ним доверительные отношения.

Позиция Жозе Моуриньо при этом остается однозначной — Фасио, сыгравший в прошлом сезоне под руководством Паулу Фонсеки лишь 11 матчей (один гол), в его планы не входит.