Италия

Тренер "фиалок" считает, что минимальная победа над Аталантой не является пределом его команды.

Фиорентина сотворила мини-сенсацию, обыграв Аталанту на выезде, однако Винченцо Итальяно уверен, что его команда могла забить в Бергамо больше.

"В Бергамо крайне сложно добыть победу, поэтому этот результат очень важен, – сказал Итальяно во время послематчевого флеш-интервью. – Мы очень хорошо отыграли первый тайм, во втором отошли чуть глубже, но все равно продолжали держать соперника в напряжении".

"Я недоволен тем, что мы упускаем из матча в матч аналогичные голевые моменты при контратаках. Это то, над чем нам надо работать".

Ранее тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини объяснил поражение своей команды тем, что ему не хватает нападающих.