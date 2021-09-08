Италия

В третьем туре Серии А Виктор Коваленко и его товарищи по команде сыграют на обновленном Стадио Альберто Пиччо.

Трехлетний проект реконструкции стадиона Специи завершен — отрапортовал официальный сайт клуба.

Дирекция Серии А специально так спланировала календарь сезона-2021/22, чтобы Специя первые два тура провела на выезде (сыграла вничью 2:2 с Кальяри и разгромно уступила Лацио 1:6), чтобы все работы были завершены.

В воскресенье, 12 сентября, Специя примет Удинезе на Стадио Альберто Пиччо, вместимость которого составляет 10 336 зрителей в 16:00 по киевскому времени.