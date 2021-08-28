Италия

Для украинского хавбека это первое появление в заявке новой команды на матч Серии А.

Сегодня Специя в гостях сыграет против римского Лацио в матче второго тура итальянской Серии А.

К сожалению для украинских болельщиков, хавбек Виктор Коваленко не попал в стартовый состав команды Винченцо Итальяно, а остался на скамейке запасных.

Для украинца это может быть дебютный матч в Серии А за Специю, так как он пропустит игру первого тура чемпионата из-за усталости.

Напомним, матч Лацио — Специя состоится сегодня, 28 августа, в 19:30 по киевскому времени.