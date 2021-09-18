Италия

Завершился первый игрового дня в итальянской Серии А.

В стартовом матче игрового дня в итальянской Серии А в рамках четвертого тура Фиорентина в гостях одержала победу над Дженоа со счетом 2:1.

"Фиалки" открыли счет в матче на 60-й минуте встречи, когда результативным ударом отметился вышедший на замену Риккардо Сапонара. Затем Джакомо Бонавентура забил после передачи Сапонары за две минуты до конца основного времени матча. Последнее слово было за Кришито, который реализовал пенальти на восьмой компенсированной минуте.

После четырех туров "фиалки" набрали девять очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице Серии А, а у Дженоа три балла и 14-я строчка.

Дженоа — Фиорентина 1:2

Голы: Кришито, 90+8 (с пенальти) — Сапонара, 60, Бонавентура, 88.

Дженоа: Сиригу — Ванхусден, Максимович, Кришито — Фарес (Каллон, 63), Туре (Бехрами, 63), Бадель, Ровелла, Камбиассо (Бираски, 59) — Мелегони (Эрнани, 53), Дестро (Пандев, 53).

Фиорентина: Драговски — Одриосола (Бенасси, 80), Куарта, Игор, Бираги — Бонавентура, Пулгар (Амрабат, 7/), Кастровилли (Дункан, 27) — Кальехон, Гонсалес (Сапонара, 46), Влахович (Кокорин, 81).

Предупреждения: Туре, Кришито, Ванхусден, Бехрами — Одриосола, Бираги, Куарта, Кокорин.