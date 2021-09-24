Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Сампдория - Наполи, Getty Images
24 сентября 2021, 09:40
В рамках пятого тура итальянской Серии А Сампдория на своем поле принимала Наполи.
Победу команде Лучано Спаллетти принесли забитые мячи в исполнении Руиса и Зелиньски, а Осимхен оформил дубль.
Обзор матча:
Сампдория — Наполи 0:4
Голы: Осимхен, 10, 50, Руис, 39, Зелиньски, 59
Сампдория: Аудеро, Берешиньски (Депаоли, 71), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Дамсгор, Адриен Силва (Экдаль, 55), Торсбю (Аскильдсен, 71), Куальярелла (Торрегросса, 55), Капуто (Чьерво, 84).
Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани (Манолас, 48), Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 68), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Политано, 68), Лосано (Петанья, 81), Осимхен (Унас, 82).
Предупреждения: Дамсгор, Депаоли, Манолас.