В рамках пятого тура итальянской Серии А Сампдория на своем поле принимала Наполи.

Победу команде Лучано Спаллетти принесли забитые мячи в исполнении Руиса и Зелиньски, а Осимхен оформил дубль.

Обзор матча:

Сампдория — Наполи 0:4
ГолыОсимхен, 10, 50, Руис, 39, Зелиньски, 59

Сампдория: Аудеро, Берешиньски (Депаоли, 71), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Дамсгор, Адриен Силва (Экдаль, 55), Торсбю (Аскильдсен, 71), Куальярелла (Торрегросса, 55), Капуто (Чьерво, 84).
Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани (Манолас, 48), Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 68), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Политано, 68), Лосано (Петанья, 81), Осимхен (Унас, 82).
Предупреждения: Дамсгор, Депаоли, Манолас.