Италия

Милан постарается заключить с защитником новый контракт.

Защитник Милана Тео Эрнандес является одной из главных целей на трансфсферном рынке — утверждает Corriere dello Sport.

Однако Милан не собирается отдавать одного из своего лидеров без боя и в ближайшее время начнет переговоры с представителями защитника о новом контракте.

Время и пространство для маневра у "дьяволов" есть, поскольку нынешнее соглашение француза с Миланом рассчитано до июня 2024 года.

"Россонери" приобрели Тео в 2019 году за 20 миллионов евро у Реала.

За свою клубную карьеру Эрнандес выступал за Атлетико В (10 матчей во всех турнирах, 0 голов), Алавес (38, 2), Реал Сосьедад (28, 1), Реал (23, 0) и Милан (87, 16).