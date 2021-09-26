Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках шестого тура итальянской Серии А Специя на своем поле принимала приехавший в гости Милан.

Счет в матче был открыт в начале второго тайма, когда Мальдини, вышедший в стартовом составе "россонери" отметился результативным ударом. Затем хозяева смогли сравнять счет усилиями Верди, но спустя семь минут — за три минуты до конца основного времени матча, победу команде Стефано Пьоли принес гол в исполнении Диаса.

Обзор матча:

Специя — Милан 1:2

Голы: Верди, 80 — Мальдини, 48, Диас, 87

Специя: Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Сала (Верде, 65), Бурабия, Маджоре (Феррер, 64), Антист (Манай, 65), Нзола, Джаси (Стрелец, 79).

Милан: Меньян, Калулу (Калабрия, 72), Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессиэ (Браим Диас, 82), Салемакерс, Тонали, Жиру (Пеллегри, 46), Ребич (Рафаэл Леау, 46), Мальдини (Беннасер, 59).

Предупреждения: Сала, Мальдини.