Италия

Украинский хавбек находится в неоптимальной форме перед матчем с "россонери".

Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке шестого тура итальянской Серии А против Милана. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний украинец продолжает восстановление после мышечной травмы, из-за которых он пропустил встречу с Ювентусом.

В нынешнем сезоне Коваленко отыграл всего лишь два матча, в которых провел на поле 148 минут.

Напомним, матч Специя — Милан состоится сегодня, 25 сентября, в 16:00 по киевскому времени.

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