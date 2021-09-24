Италия

Тренер Аталанты оценил шансы своей команды в нынешнем сезоне.

Накануне очной встречи на Джузеппе Меацца между Интером и Аталантой в 6-м туре Серии А, Джан Пьеро Гасперини заявил, что его "богиня" не является конкурентом "змеям" в нынешнем сезоне.

"Интер, Милан и Наполи — вот претенденты на "скудетто" в этом сезоне, – сказал тренер Аталанты на предматчевой пресс-конференции. – Мы же сейчас занимаем место где-то между Фиорентиной и Торино".

"Я часто слышу, что Интер стал слабее после продажи Лукаку. Но это совсем не так. Интер не стал забивать меньше, зато у большего количества игроков появилась возможность забить".

"Я не строю далеко идущих планов. Я строю планы только на ближайший матч. И мне кажется, что эта игра будет изобиловать моментами. Мы же постараемся использовать наши сильные стороны".

Матч Интер — Аталанта состоится в субботу, 25 сентября. Начало в 19:00 по киевскому времени.