Италия

Нападающий Ювентуса не смог сыграть и половину тайма.

В шестом туре Серии А Пауло Дибала, который вывел Ювентус против Сампдории с капитанской повязкой, на 10-й минуте великолепным ударом открыл счет, а спустя считанные минуты покинул поле.

Аргентинец получил мышечную травму и покинул поле в слезах, утешаемый Федерико Кьезой. На 21-й минуте вместо него на поле вышел Деян Кулусевски.

К перерыву счет на Альянц Стэдиум был 2:1 в пользу хозяев (помимо Дибалы отличились Бонуччи и Йосида).

Матч Ювентус — Сампдория начался в воскресенье, 26 сентября, в 13:30 по киевскому времени.

В первых пяти турах Серии А Ювентус одержал одну победу и по два раза проиграл и сыграл вничью.

Ранее известный в прошлом нападающий Лука Тони заявил, что Дибала должен брать на себя больше ответственности.