Италия

Наставник Ромы прокомментировал поражение его команды в дерби против Лацио.

Шестой тур итальянской Серии А ознаменовался для Ромы поражением в номинально гостевом дерби Вечного города против Лацио (2:3).

Лацио — Рома 3:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, главный тренер "волков" Жозе Моуриньо выступил перед журналистами на флеш-интервью, однако на официальной пресс-конференции не стал отвечать на вопросы представителей СМИ, покинув ее, напоследок бросив междометие "Waffa" в адрес сотрудников прессы.

"То, о чем мы говорили на поле после финального свистка, останется между мной и игроками. Я хотел немедленно обсудить с ними игру непосредственно на поле, но с такой же степенью интимности, как в раздевалке.

Позвольте мне сначала сказать кое-что положительное, а именно то, что итальянский футбол значительно улучшился по сравнению с 10-летней давностью. Качество футбола, атакующий подход, желание побеждать — все стало лучше.

Однако, к сожалению, фантастическая игра была испорчена рефери и VAR, которые не были на должном уровне для этого матча.

Второй гол мог бы сделать счет 1:1, он получилось 2:0. Вторая желтая для Лукаса Лейвы тоже бы стать определяющей, потому что игра против 10 человек была бы куда проще. Пеллегрини получил красную в прошлом матче, а сегодня Лейва ничего не получил.

Я считаю, что моя команда сегодня была лучшей на поле. Когда вы пропустили три гола, очевидно, что вы допускали ошибки. Однако, второй и третий мячи были контратаками, а вторая ситуация, так и вовсе — момент, когда моя команда ожидала пенальти в свою пользу, а получила контратаку.

Мы доминировали и создавали Лацио огромные проблемы, они играли на последних минутах так, как хотели, только потому, что рефери позволил им это сделать.

Я бы так не переживал, если бы мы не пытались выиграть игру даже с такими помехами. Я был бы обеспокоен, если бы мы приехали сюда, и Лацио доминировал в течение 90 минут. Они забили в контратаке, проигравшая команда должна рисковать, и мы пошли на это.

Очевидно, что итальянский футбол действительно изменился, если после такой игры вы спрашиваете меня о футболе, а не о судьях…

Мы дали Милинковичу-Савичу слишком много места в центре поля. У него есть такое полезное качество, как забегать в штрафную, поэтому мы допустили ошибки, но при этом отреагировали так, как мне нравится, как будто ничего не произошло. Мы сразу забыли об ошибке и как команда попытались создать моменты. Мы заслужили лучший результат, но фактор судейства был решающим в этом матче", — заключил португальский наставник.

Рома в следующем туре проведет домашний матч против Эмполи, но перед этим сыграет в Запорожье против Зари.