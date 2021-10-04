Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Рома в рамках поединка седьмого тура чемпионата Италии на своем поле уверенно разобралась с Эмполи (2:0).

Подопечные Жозе Моуриньо забили в ворота соперников два безответных мяча, авторами которых стали два хавбека — Лоренцо Пеллегрини, недавно подписавший новый контракт с "волками", а также Генрих Мхитарян.

Обзор матча:

Рома — Эмполи 2:0

Голы: Пеллегрини, 42, Мхитарян, 48.

Рома: Руй Патрисиу — Карсдорп, Смоллинг (Рожер, 90), Манчини, Винья (Калафьори, 84) — Мхитарян (Залевски, 90), Верету, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 85), Дарбо (Кристанте, 64) — Абрахам.

Эмполи: Викарио — Стоянович, Романьоли, Вити, Маркицца — Хендерсон (Штулац, 70), Бандинелли (Хаас, 46), Журковски (Байрами, 46), Риччи — Ди Франческо (Кутроне, 70), Пинамонти (Манкузо, 29).

Предупреждения: Манчини, Дзаньоло — Риччи, Хаас, Стоянович.