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Рома - Эмполи, Getty Images
04 октября 2021, 06:45
Рома в рамках поединка седьмого тура чемпионата Италии на своем поле уверенно разобралась с Эмполи (2:0).
Подопечные Жозе Моуриньо забили в ворота соперников два безответных мяча, авторами которых стали два хавбека — Лоренцо Пеллегрини, недавно подписавший новый контракт с "волками", а также Генрих Мхитарян.
Обзор матча:
Рома — Эмполи 2:0
Голы: Пеллегрини, 42, Мхитарян, 48.
Рома: Руй Патрисиу — Карсдорп, Смоллинг (Рожер, 90), Манчини, Винья (Калафьори, 84) — Мхитарян (Залевски, 90), Верету, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 85), Дарбо (Кристанте, 64) — Абрахам.
Эмполи: Викарио — Стоянович, Романьоли, Вити, Маркицца — Хендерсон (Штулац, 70), Бандинелли (Хаас, 46), Журковски (Байрами, 46), Риччи — Ди Франческо (Кутроне, 70), Пинамонти (Манкузо, 29).
Предупреждения: Манчини, Дзаньоло — Риччи, Хаас, Стоянович.