Италия

Наставник Милана рассказал о ситуации в команде.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли рассказал о ситуации внутри команды.

Итальянский специалист считает, что его команде придется нелегко в борьбе за Скудетто.

"Милан сильно вырос, но нам нам есть куда стремиться. На титул претендуют 6 команд с учетом Аталанты и Ювентуса, который вернется. Нам нужно быть более решительными, 18 месяцев хорошей игры недостаточно для того, чтобы стать чемпионами.

Мы выжали максимум из Леау и Ребича, поэтому возвращение в строй Жиру и Ибрагимовича будет очень кстати. В этом и заключается работа тренера — управление ресурсами, понимать готовность футболистов и выбирать состав",- приводит слова Пьоли Ilgiornale.

После 7 туров Серии А Милан идет на втором месте, имея в своем активе 19 очков. Лидирующий Наполи набрал на 2 очка больше.

Следующий матч итальянского первенства Милан проведет в субботу, 16 октября против Вероны.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.