Наставник Милана рассказал о ситуации в команде.
Стефано Пьоли (справа), Getty images
09 октября 2021, 16:21
Главный тренер Милана Стефано Пьоли рассказал о ситуации внутри команды.
Итальянский специалист считает, что его команде придется нелегко в борьбе за Скудетто.
"Милан сильно вырос, но нам нам есть куда стремиться. На титул претендуют 6 команд с учетом Аталанты и Ювентуса, который вернется. Нам нужно быть более решительными, 18 месяцев хорошей игры недостаточно для того, чтобы стать чемпионами.
Мы выжали максимум из Леау и Ребича, поэтому возвращение в строй Жиру и Ибрагимовича будет очень кстати. В этом и заключается работа тренера — управление ресурсами, понимать готовность футболистов и выбирать состав",- приводит слова Пьоли Ilgiornale.
После 7 туров Серии А Милан идет на втором месте, имея в своем активе 19 очков. Лидирующий Наполи набрал на 2 очка больше.
Следующий матч итальянского первенства Милан проведет в субботу, 16 октября против Вероны.
Начало матча в 21:45 по киевскому времени.