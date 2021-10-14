Футболист может стать одноклубником Руслана Малиновского.
Анель Ахмедходжич. Мальме
14 октября 2021, 10:25
Защитник Мальме и сборной Боснии и Герцеговины Анель Ахмедходжич заинтересовал сразу несколько топ-клубов.
Известно, что футболист близок к тому, чтобы перебраться в Серию А. За него поборются Интер, Аталанта, Наполи и Лацио.
Аталанта могла подписать 22-летнего Ахмедходжича и раньше, однако Мальме и "бергамаски" так и не сумели договориться о стоимости перехода.
По данным портала Transfermarkt, цена на защитника на данный момент составляет порядка шести миллионов евро.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.