Италия

Футболист может стать одноклубником Руслана Малиновского.

Защитник Мальме и сборной Боснии и Герцеговины Анель Ахмедходжич заинтересовал сразу несколько топ-клубов.

Известно, что футболист близок к тому, чтобы перебраться в Серию А. За него поборются Интер, Аталанта, Наполи и Лацио.

Аталанта могла подписать 22-летнего Ахмедходжича и раньше, однако Мальме и "бергамаски" так и не сумели договориться о стоимости перехода.

По данным портала Transfermarkt, цена на защитника на данный момент составляет порядка шести миллионов евро.

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