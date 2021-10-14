Италия

Новоиспеченный голкипер Милана прокомментировал подписание контракта.

Экс-голкипер Ромы Антонио Миранте прокомментировал подписание контракта с Миланом.

"В среду после известий о характере травмы Меньяна мне позвонили из Милана. Переговоров практически не было, я согласился буквально сразу. У Милана есть своя идентичность, они могут доставить неприятности абсолютно любому сопернику.

Мы все ждем скорейшего возвращения Майка на поле, я желаю ему всего самого наилучшего",- приводит слова 38-летнего вратаря Sky.

Напомним, стороны подписали краткосрочное соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона.