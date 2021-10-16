Шведский форвард последний раз выходил на поле в сентябре.
ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ, GETTY IMAGES
16 октября 2021, 16:38
Нападающий Милана Златан Ибрагимович сможет принять участие в ближайшем матче восьмого тура итальянского чемпионата против Вероны.
Шведский форвард попал в заявку "россонери", восстановившись после травмы, из-за которой он не выходил на поле с 12 сентября, когда была встреча с Лацио (1:0).
Вратари: Андреас Юнгдаль, Чиприан Тэтэрушану.
Защитники: Фоде Балло-Туре, Андреа Конти, Пьер Калулу, Симон Кьер, Маттео Габбия, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Давиде Калабрия.
Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Саму Кастильехо, Франк Кессиэ, Алексис Салемакерс, Сандро Тонали, Раде Крунич.
Нападающие: Оливье Жиру, Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау, Даниэль Мальдини, Пьетро Пеллегри, Анте Ребич.
Напомним, матч Милан — Верона состоится сегодня, 16 октября, в 21:45 по киевскому времени.