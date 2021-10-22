Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Торино в рамках поединка девятого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Дженоа и добился победы со счетом 3:2.

Хозяева вели со счетом 2:0 после первого тайма, но соперник навязал борьбу и сохранил интригу в матче до самого финального свистка.

Обзор матча:

Торино - Дженоа 3:2

Голы: Санабрия, 14, Побега, 31, Брекало, 77 — Дестро, 70, Кайседо, 80

Торино: Милинкович-Савич — Синго (Войвода, 59), Джиджи, Буонджорно, Бремер, Ансальди (Айна, 72) — Линетти (Прат, 59), Брекало, Лукич, Побега — Санабрия (Белотти, 59).

Дженоа: Сиригу — Гильоне (Каллон, 46), Кришито, Васкес, Камбьязо, Фарес — Стураро (Бехрами, 69), Туре (Гальдамес, 46), Ровелла — Экубан (Кайседо, 61), Дестро (Пандев, 80).

Предупреждения: Побега - Васкес, Фарес, Каллон