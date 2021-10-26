Италия

Украинский полузащитник получил место в стартовом составе.

Специя в рамках десятого тура чемпионата Италии примет на своем поле Дженоа.

Главный тренер хозяев Тиаго Мотта доверил место в основном составе украинскому полузащитнику Виктору Коваленко.

В текущем сезоне Виктор Коваленко провел четыре поединка на клубном уровне, в которых отметился голом и результативной передачей.

Матч Специя — Дженоа начнется в 19:30. Следите за ключевыми событиями встречи на Football.ua.