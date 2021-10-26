Украинский полузащитник получил место в стартовом составе.
Виктор Коваленко, getty images
26 октября 2021, 18:59
Специя в рамках десятого тура чемпионата Италии примет на своем поле Дженоа.
Главный тренер хозяев Тиаго Мотта доверил место в основном составе украинскому полузащитнику Виктору Коваленко.
В текущем сезоне Виктор Коваленко провел четыре поединка на клубном уровне, в которых отметился голом и результативной передачей.
Матч Специя — Дженоа начнется в 19:30. Следите за ключевыми событиями встречи на Football.ua.