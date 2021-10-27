Итальянский защитник выступал за Ювентус, Милан, Интер и Бари.
Леонардо Бонуччи, Getty Images
27 октября 2021, 22:36
В поединке десятого тура итальянской Серии А туринский Ювентус на своем поле минимально уступил Сассуоло (1:2).
По информации Opta Paolo, этот матч стал 400 для защитника "старой синьоры" Леонардо Бонуччи.
За свою карьеру 34-летний итальянец провел в Серии А один матч за Интер, 38 за Бари, 35 за Милан и 326 за Ювентус.
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