Италия

Защитник "старой синьоры" выбыл на 10 дней из-за травмы.

Защитник туринского Ювентуса Маттиа Де Шильо получил повреждение в матче десятого тура итальянской Серии А против Сассуоло (1:2). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По итогам медицинского обследования у итальянца было обнаружено повреждение задней поверхности бедра, из-за чего он будет вынужден пропустить около 10 дней.

Таким образом, Де Шильо пропустит ближайшие матчи "старой синьоры" против Вероны в Серии А и против Зенита в Лиге чемпионов.

Напомним, матч Верона — Ювентус состоится в субботу, 30 октября, в 19:00 по киевскому времени.

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