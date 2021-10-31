Италия

Наполи выиграл 10 из 11 матчей чемпионата Италии на старте сезона.

Наполи одержал минимальную победу над Салернитаной (1:0) в матче одиннадцатого тура итальянской Серии А.

После 11 туров подопечные Лучано Спаллетти лидируют в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко, одержав 10 побед в 11 матчах при одной ничье.

По информации OptaPaolo, "неаполитанцы" выдали такой старт сезона в итальянском чемпионате во второй раз в своей истории. Впервые такое удалось в сезоне-2017/18, когда командой руководил Маурицио Сарри.

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