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Эмполи - Дженоа, getty images
06 ноября 2021, 01:26
Эмполи в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Дженоа и сыграл вничью со счетом 2:2.
Хозяева смогли перевернуть ход матча во втором тайме в свою пользу, но гол Бьянки под занавес встречи восстановил паритет.
Обзор матча:
Эмполи — Дженоа 2:2
Голы: Ди Франческо, 62, Журковски, 72 — Кришито, 13, Бьянки, 89
Эмполи: Викарио, Фьямоцци, Тонелли, Вити, Маркицца (Паризи, 59), Штулац (Риччи, 59), Хендерсон, Хаас (Журковски, 59), Бандинелли (Кутроне, 46), Ди Франческо, Пинамонти.
Дженоа: Сиригу, Бираски (Гильоне, 74), Кришито, Масьелло, Васкес, Камбьязо, Бадель, Гальдамес (Бьянки, 74), Ровелла (Бехрами, 69), Стураро (Каллон, 69), Кайседо.
Предупреждения: Ровелла, Стураро, Масьелло.