Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Эмполи в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Дженоа и сыграл вничью со счетом 2:2.

Хозяева смогли перевернуть ход матча во втором тайме в свою пользу, но гол Бьянки под занавес встречи восстановил паритет.

Обзор матча:

Эмполи — Дженоа 2:2

Голы: Ди Франческо, 62, Журковски, 72 — Кришито, 13, Бьянки, 89

Эмполи: Викарио, Фьямоцци, Тонелли, Вити, Маркицца (Паризи, 59), Штулац (Риччи, 59), Хендерсон, Хаас (Журковски, 59), Бандинелли (Кутроне, 46), Ди Франческо, Пинамонти.

Дженоа: Сиригу, Бираски (Гильоне, 74), Кришито, Масьелло, Васкес, Камбьязо, Бадель, Гальдамес (Бьянки, 74), Ровелла (Бехрами, 69), Стураро (Каллон, 69), Кайседо.

Предупреждения: Ровелла, Стураро, Масьелло.