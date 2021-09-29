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Football.ua в день 45-летия легенды украинского и мирового футбола Андрея Шевченко вспоминает его возвращение в родной клуб в 2009 году.

Говоря о футболистах масштаба Андрея Шевченко, крайне тяжело найти этап карьеры, о котором не было бы написано десятков статей и не было бы снято несколько документальных фильмов. Потому, вспоминая карьеру лучшего украинского футболиста современности в день его 45-летия, мы поговорим о периоде, о котором, как нам кажется, вспоминают поменьше. С одной стороны, это обусловлено кажущейся "недавностью" событий. С другой же, с момента возвращения Шевченко в Динамо прошло уже 12 лет и юное поколение болельщиков уже не может хорошо помнить тех событий. А болельщикам со стажем, всегда приятно стереть ностальгическую слезу, вспоминая период стабильного роста украинского футбола…

После перехода Шевченко в Челси, карьера форварда пошла на стремительный спад. В первом сезоне украинца в Лондоне, Моуриньо ещё пытался подстроить его под игру своей команды, а у Шевы время от времени проявлялись отблески его величия на поле.

Однако, уже во втором сезоне украинца всё более и более стала донимать травма спины, к чему добавилась смена тренера и общая неприспособленность к специфическому ритму игры в АПЛ. Потому, третий год контракта с Челси, Шевченко провёл в аренде, в Милане. Однако и этот ход, который должен был оживить карьеру украинцу, завершился провалом – всего 2 гола за сезон (один в Кубке УЕФА, второй в Кубке Италии, в Серии А, в том сезоне, забить Шеве, увы, так и не удалось) и отказ "россо-нери" от дальнейших услуг легенды клуба.

Летом 2009-го года Шевченко вернулся в Лондон. Вместе с ним в столицу Великобритании перебрался и его многолетний тренер в Милане Карло Анчелотти, что давало призрачную надежду на возрождение карьеры Шевченко в Челси. Тем не менее, лето того года в европейских спортивных СМИ было ознаменовано постоянными слухами о будущем украинского нападающего. Шевченко сватали в клубы МЛС, в Рому и даже в Зенит. На этом фоне, немногочисленные новости о заинтересованности киевского Динамо в Шевченко выглядели красивой и понятной, но не слишком реалистичной мечтой киевских болельщиков.

За неделю до закрытия трансферного окна, Анчелотти, казалось бы, закрыл вопрос о будущем украинца, заявив, что Шевченко останется в Челси. "Сейчас он игрок Челси и останется им в будущем", — безапелляционно сказал итальянский наставник.

Однако, уже через неделю после этих слов, прогремела поистине сенсационная новость – Андрей Шевченко возвращается в Динамо. Подробности сделки почти до последнего оставались тайной, лишь за пару часов до официального объявления, в спортивных СМИ начали появляться новости о громком переходе. А уже на следующий день в Киеве состоялась презентация Шевченко, в качестве игрока Динамо.

Игорь Суркис подчеркнул, что Шевченко – полноценный игрок Динамо с контрактом по схеме 2+1 (забегая вперёд, отметим, что контракт был отработан в полной мере) и выразил уверенность, что 32-летний форвард (33 Шеве стукнуло ровно спустя месяц) принесёт огромную пользу для клуба. Кроме того, президент Динамо немного приоткрыл закулисье громкого трансфера:

"Я очень благодарен Роману Аркадьевичу Абрамовичу. У него была возможность в последний момент отпустить Андрея в другой клуб (я не буду говорить, какой именно, но это клуб с именем), но он пошел нам навстречу и отпустил Шевченко в «Динамо», понимая и ценя традиции нашего клуба. Я ему за это очень благодарен! Он нашел в себе силу воли, решился на потерю в деньгах, но пошел нам навстречу", — рассказал Суркис.

Валерий Газзаев несколько раз подчеркнул, что для него большая честь поработать со столь великим игроком как Шевченко. Сам же Шевченко заявил, что после десяти лет за границей пришло время вернуться в Киев и порадовать болельщиков Динамо.

Можно долго размышлять, вернулся бы Шевченко в Динамо, если бы не пресловутая травма спины и игровой спад. Однако, история не терпит сослагательных наклонений, а реальность выглядела так, что 31 августа 2009 года, рядовой матч чемпионата Украины между киевским Динамо и донецким Металлургом собрал аншлаг на стадионе Динамо им. Лобановского – киевляне хотели воочию увидеть первый матч великого украинского футболиста после возвращения в родной клуб. И шоу удалось на славу!

Шевченко вышел на поле на замену, после перерыва. Несмотря на все попытки партнёров по команде подыграть легендарному новичку команды, свои несколько полумоментов Шеве реализовать всё никак не удавалось. Наконец, на последней (!) минуте встречи, Шевченко сделал обостряющую передачу по правому флангу на Ерёменко; тот, войдя в штрафную, отдал назад на Милевского, а Артём выждал паузу и сделал изумительный пас "парашютом" на забегающего в штрафную Шеву. Форвард пробросил мяч над Дишленковичем и вратарю ничего не оставалось, как фолить. Сомнений в том, кто пробьёт этот пенальти, быть не могло. Шевченко уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам, а над стадионом поднялся радостный гул тысяч болельщиков Динамо. Лучшего возвращения не придумаешь.

Дальше – больше. Уже со следующего матча Шевченко начал выходить в стартовом составе и конечно же, стал одним из лидеров команды – как в раздевалке, так и на поле. Союз звёздного форварда с родным клубом выдался взаимовыгодной сделкой – Динамо получило классного форварда, который прибавил клубу популярности, как внутри страны, так и на общеевропейском уровне. Полезно было поработать с легендой и, на тот момент, молодым украинским игрокам – Кравцу, Зозуле, Ярмоленко.

Сам же Андрей Шевченко получил стабильную игровую практику, которой ему так не хватало в предыдущие два года. Конечно, в 33 года вернуться к той форме, которую нападающий демонстрировал в 25 лет, было невозможно. Тем не менее, время от времени, талант Шевченко проявлялся в наиболее, по-футбольному, красивом виде. Так произошло 4 ноября 2009 года, когда Шевченко забил красивейший гол в ворота Интера Жозе Моуриньо, в матче группового этапа Лиги чемпионов. Это был первый гол Шевченко в самом престижном футбольном турнира за два года и 15-й гол в карьере Шевченко в ворота Интера.

Уже спустя две недели, киевляне дома разгромили Шахтёр 3:0 – на счету Шевченко в том матче голевая передача на Милевского. На тот момент казалось, что сезон складывается для столичной команды – лучше не придумаешь. В чемпионате Динамо весьма уверенно лидировало, в Лиге чемпионов оставались неплохие шансы на выход в 1\8 или, во всяком случае, в Лигу Европы. Сперва лопнула именно эта надежда. Нулевая ничья с Рубином в Казани и поражение, от Барселоны в последнем туре, после решающего гола Месси на 86-й минуте, привели к обидному четвёртому месту в группе и вылету из еврокубков. Из Кубка Украины Динамо вылетело ещё в октябре, проиграв в четвертьфинале Шахтёру. Единственная надежда оставалась на чемпионат, благо, на зимний перерыв Динамо ушло в статусе лидера.

Подобные эмоциональные качели той осенью Шевченко переживал и в сборной – ещё в октябре Украина в эмоциональном поединке в Днепропетровске, минимально обыграла англичан. Но уже в середине ноября последовали те самые стыковые матчи против греков. Поединки, в которых Шевченко утратил возможность второй раз в карьере сыграть на чемпионате мира. Слёзы капитана сборной Украины после проигрыша в Донецке стали одним из самых драматичных эпизодов в истории украинского футбола.

Как оказалось, это было только начало чёрной полосы в карьере Шевченко. После вылета из еврокубков форвард обещал, что в следующем году будет совсем другое Динамо. Но, наверное, никто не мог предвидеть того, что ожидало Динамо в 2010-м году…

Для Шевченко тот год начался с небольшого рецидива травмы спины, из-за которого зимний сбор форвард прошёл не полностью. В сезон Динамо вернулось явно не в форме – за тяжёлой минимальной победой над Кривбассом, последовала ничья с Ильичёвцем. В следующем туре – вновь неважная игра с Ворсклой, в которой победу киевлянам принёс гол Шевченко – то взятие ворот оказалось сотым для Шевы в футболке Динамо.

Однако, далее произошла ничья с донецким Металлургом и поражение в Ужгороде Закарпатью. Складывалось впечатление, что Газзаев просто "загонял" игроков на зимнем сборе. Лишь к середине весны киевляне смогли втянуться в ритм чемпионата и выдали несколько побед подряд, благодаря чему вернули ранее утраченное лидерство. Однако, в 27 туре, 24 апреля, случилось неожиданное поражение Карпатам по Львове – 1:0 и Шахтёр вновь занял первую строчку. Ещё через тур, "горняки" в очном противостоянии обыграли Динамо и обеспечили себе чемпионство. Первый сезон Шевченко в Динамо завершился без трофеев.

Летнее межсезонье в плане игры не принесло Динамо никакой пользы – первый же тур нового чемпионата Динамо завершилось ничьей с Оболонью 2:2. Спустя месяц – поражение от Ворсклы 3:1 и вылет из квалификации ЛЧ от Аякса (1:1 дома, 2:1 в Амстердаме, единственный гол за киевлян в том матче забил как раз Шевченко). Выступления же в Лиге Европе начались с домашней ничьей с БАТЭ (и грозным обещанием Милевского приехать в Минск) и гостевым поражением от Шерифа – 0:2 (там еще не было Вернидуба), после чего Валерий Газзаев наконец был отправлен в отставку.

До конца года команду довёл Олег Лужный, всё же сумевший вывести Динамо в 1\16 ЛЕ, а в зимний сбор Динамо начало уже под руководством Юрия Сёмина.

Первые поединки киевлян при новом-старом тренере выдались сказочными – два разгрома Бешикташа (1:4 в Стамбуле, 4:0 в Киеве. В обоих матчах Шевченко забил по голу), а затем и две победы над уже богатым Манчестер Сити – 2:0 дома и 0:1 на выезде. Гол Шевченко в киевском поединке оказался последним для форварда в еврокубках.

После столь убедительной победы над главным фаворитом турнира, казалось бы, и о победе в Лиге Европы не грех подумать, однако уже в следующем раунде Динамо и Андрея Шевченко в частности, ждало горькое разочарование. На первый, домашний матч с Брагой, Сёмин выпустил в основе Артёма Кравца, рассчитывая на его скорость и голевое чутьё. Шевченко же вышел на поле лишь после перерыва. Однако, уже спустя 17 минут, Шева увидел перед собой красную карточку. За столь короткое время форвард успел получить жёлтую в игровом эпизоде и вторую жёлтую, за удар, после свистка арбитра…

Это удаление осталось единственным в карьере форварда.

Матч завершился "ничьей в пользу гостей" – 1:1. Ответный поединок в Португалии завершился без голов и Брага прошла по (уже не существующему ныне) правилу выездного гола…

Подобные срывы вообще частенько случались с Шевченко в ту пору. То он обматерит лайнсмена, то ткнёт мячом в лицо Фернандиньо.

Не хочется выдвигать предположений, однако можно попытаться понять психологическое состояние Шевы в тот момент. Игрока постоянно мучили разной степени тяжести рецидивы травмы спины, да и сам по себе возраст не давал вернуться к былым физическим кондициям. К этому добавлялась нестабильность и перманентный игровой кризис в Динамо, а также начавшееся доминирование Шахтёра. Вероятно, единственное, что держало Шеву в футболе (или, во всяком случае, в Динамо) на тот момент – мечта сыграть на домашнем Чемпионате Европы. Ради этого Шевченко терпел и держал себя в игровом тонусе.

Одним из немногих светлых эпизодов того сезона для Шевченко стал поединок 27-го тура чемпионата против Шахтёра в Киеве. "Горняки" к тому моменту лидировали с солидным отрывом и математическое оформление чемпионство было делом времени. Время это могло наступить как раз в том матче, 1 мая 2011 года. Выиграй Шахтёр тот поединок и донецкая команда официально стала бы чемпионом. Конечно же, для Динамо было делом чести не допустить этого. Звёздный час Шевы наступил на 62-й минуте, при счёте 1:0 в пользу Динамо. Милевский воспользовался ошибкой Ищенко и сделал передачу влево на набегающего Шевченко. Тот, одним касанием, в красивейшем стиле, перебросил Пятова, удвоив преимущество киевлян. Этот гол показал — Андрей Шевченко оставался футбольным гением даже в 34 года!

Сезон-2010/11 стал самым результативным для Шевы за весь его период в Динамо, после возвращения. Форвард наколотил 10 мячей в чемпионате, став вторым бомбардиром Динамо (после Ярмоленко, у которого на счету было 11 голов) и шестым бомбардиром чемпионата.

Следующий сезон получился для Шевченко весьма блеклым. Основные причины тому всё те же – травмы и общая нестабильность команды. В июле Динамо вылетело из квалификации ЛЧ от Рубина. В августе Шевченко, после игрового столкновения получил пренеприятнейшую травму – перелом челюсти, из-за чего выбыл на пару недель. В ЛЕ Динамо со скрипом обыграло болгарский Литекс и попало в, казалось бы, не самую сложную группу со Сток Сити, Бешикташем и Маккаби. Однако, и такая группа оказалась киевлянам не под силу – аж четыре ничьи (в матчах со Стоком и Маккаби) при одной победе и одном поражении. Этого результата хватило, чтобы занять лишь третье место и вылететь из турнира. В чемпионате, Динамо шло довольно уверенно и даже завершило осенне-зимнюю часть в статусе лидера. После вылета из Кубка (2:3 в 1/8 против Шахтёра), чемпионат оставался единственной надеждой на более-менее успешное завершение сезона.

Во время зимнего сбора у Шевченко снова начались проблемы со здоровьем – форвард растянул мышцы бедра. В марте случился рецидив, из-за которого Шева пропустил первые матчи, после возобновления чемпионата. Форвард вернулся на поле лишь к началу апреля, да и то осторожно, выходами на замену на последние 15-20 минут игры. Главная интрига, касающаяся Шевченко в то время, была предельно ясной – в какой форме некогда лучший форвард Украины подойдёт к Евро-2012? В том, что Шева попадёт в заявку сборной, сомнений быть не могло, вот только что он покажет на самом турнире?..

22 апреля Динамо в Луцке в тяжелейшем поединке минимально обыграло Волынь. Единственный гол в добавленное к первому тайму время, забил Андрей Шевченко. Это был его последний гол за Динамо.

Динамо к тому моменту уже утратило лидерство, после проигрыша в очном поединке Шахтёру. "Горняки" вновь взяли титул, а Шевченко снова пришлось довольствоваться серебряными медалями – третьими за три сезона в Динамо…

А затем был первый матч сборной Украины в финальной стадии чемпионата Европы и дубль Шевченко в ворота шведов. И это был тот момент, ради которого стоило терпеть нескончаемые реабилитации, поддерживать форму и отдаваться футболу не благодаря, а вопреки. Шева в очередной раз, потом, кровью и слезами сделал великую историю. И потому он – лучший украинский футболист современности.

С днём рождения, Андрей Николаевич!

Александр Шевченко, Football.ua