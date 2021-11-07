Милан примет Интер в центральном матче 12-го тура итальянской Серии А. 

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре — Тонали, Кессье — Диас, Крунич, Леао — Ибрагимович. 

Запасные: Миранте, Конти, Флоренци, Габбья, Калулу, Бакайоко, Беннасер, Жиру, Салемакерс, Мальдини, Ребич, Пеллегрини. 

Интер: Ханданович — Дармиан, Шкриняр, Де Врей, Бастони, Перишич — Брозович, Барелла, Чалханоглу — Джеко, Лаутаро.

Запасные: Раду, Думфрис, Санчез, Гальярдини, Видаль, Весино, Коларов, Сенси, Корреа, Раноккья, Димарко, Д`Амброзио. 

Матч Милан — Интер начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. 