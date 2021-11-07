Стали известны стартовые составы Милана и Интера, которые сыграют между собой в 12-м туре Серии А.
Златан Ибрагимович, фото: acmilan.com
07 ноября 2021, 21:04
Милан примет Интер в центральном матче 12-го тура итальянской Серии А.
Вашему вниманию стартовые составы команд:
Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре — Тонали, Кессье — Диас, Крунич, Леао — Ибрагимович.
Запасные: Миранте, Конти, Флоренци, Габбья, Калулу, Бакайоко, Беннасер, Жиру, Салемакерс, Мальдини, Ребич, Пеллегрини.
Интер: Ханданович — Дармиан, Шкриняр, Де Врей, Бастони, Перишич — Брозович, Барелла, Чалханоглу — Джеко, Лаутаро.
Запасные: Раду, Думфрис, Санчез, Гальярдини, Видаль, Весино, Коларов, Сенси, Корреа, Раноккья, Димарко, Д`Амброзио.
Матч Милан — Интер начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.