Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках двенадцатого тура итальянской Серии A Милан выступит в качестве хозяев Сан Сиро в дерби против Интера.

Милан — Интер

Воскресенье, 7 ноября, 21:45. Сан Сиро, Милан. Главный арбитр встречи — Даниэле Довери (Рим, Италия). Трансляция на медиасервисе MEGOGO.

Derby della Madonnina на этот раз подловило команды-участницы в их достаточно шатком положении в еврокубковых турнирах, а также при непривычном положении двух миланских коллективов относительно друг друга в турнирной таблице Серии А. "Россонери" лидируют в очной дуэли с преимуществом над принципиальными соперниками в семь очков, и точно не по результатам отдельно взятой игры на Сан Сиро будет нарушаться данная дистанция. С другой стороны, к "нерадзурри" уже приблизилась бергамаская Аталанта, поэтому команда Симоне Индзаги любой ценой будет стараться вновь восстановить комфортный отрыв от преследователей.

Посреди отчетной недели клубы решали свои задачи в Лиге чемпионов УЕФА. Коллектив Стефано Пьоли сейчас находится в такой ситуации в своей группе смерти, что лишь чудо в виде победы над мадридским Атлетико на Ванда Метрополитано способно поднять их с последней строчки квартета, но до игр пятого тура еврокубков еще очень много времени. Интер тоже выступает не без греха, и ему также предстоит провести решающую битву против Шахтера, но уже на своем поле после ноябрьской международной паузы. При этом, Порту точно забрал у "красно-черных" больше физических ресурсов, чем молдавский Шериф у "змей".

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Симоне Индзаги. Так, компания FAVBET предлагает на победу Интера коэффициент 2,23, тогда как вероятность успеха Милана оценена в показатель 3,25. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,55.