Италия

Специалист поделился своим мнением об игре.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал ничью в миланском дерби против Интера (1:1).

"Стакан наполовину полон. Мы хотели победить Интер, но было тяжело. Мы показали, что сильный духом коллектив. Да, в первом тайме у нас не все получалось, но мы хорошо смотрелись во второй половине игры.

Эпизод с пенальти? Глупейшая ошибка от нас. Но мы продолжали играть в свой футбол и сумели перевернуть игру. Наши игроки могли бы чаще играть на Ибрагимовича, но справедливости ради нужно отметить, что мы боролись за каждый мяч и не уступали.

Мне понравилось, как мы действовали в атаке. В обороне команда сыграла неплохо, в частности, в эпизодах, когда Джеко и Лаутаро пытались обыграть один в один", — сказал Пьоли.

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