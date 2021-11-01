Италия

Сербский форвард забил 25 мячей за "фиалок" в 2021 году.

В поединке одиннадцатого тура итальянской Серии А Фиорентина разгромила Специю (3:0). В этом противостоянии форвард "фиалок" Душан Влахович оформил хет-трик.

По информации OptaPaolo, сербский форвард забил 25 голов за команду из Флоренции в 2021 году.

Благодаря этому он побил клубный рекорд по голам за календарный год в трехочковую эпоху — с сезона-1994/95. До этого рекорд принадлежал Луке Тони, который забил 24 гола в 2006 году.

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