Полузащитник может покинуть "россонери" свободным агентом.
Франк Кессье, getty images
09 ноября 2021, 22:24
Милан продолжает вести переговоры с Франком Кессье относительно подписания нового соглашения.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, стороны не могут сойтись в сумме заработной платы ивуарийского полузащитника.
Источник утверждает, что Милан готов платить игроку порядка шести с половиной миллионов евро, однако тот хочет около девяти.
В текущем сезоне Кессье провел 12 поединков в футболке "россонери", отличившись двумя голами.
Напомним, что полузащитник не имеет предварительного соглашения ни с одним клубом.