Италия

Полузащитник может покинуть "россонери" свободным агентом.

Милан продолжает вести переговоры с Франком Кессье относительно подписания нового соглашения.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, стороны не могут сойтись в сумме заработной платы ивуарийского полузащитника.

Источник утверждает, что Милан готов платить игроку порядка шести с половиной миллионов евро, однако тот хочет около девяти.

В текущем сезоне Кессье провел 12 поединков в футболке "россонери", отличившись двумя голами.

Напомним, что полузащитник не имеет предварительного соглашения ни с одним клубом.