Италия

Итальянский тренер может перебраться в российский чемпионат.

Дженнаро Гаттузо в ближайшее время может возглавить представителя чемпионата России — московский Спартак.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Itasportpress.it, Гаттузо — приоритетный вариант для руководства Спартака для того, чтобы заменить Руи Виторию.

Источник утверждает, что Дженнаро в стане российского клуба получит трехлетний контракт с зарплатой, которая будет в два раза превышать его оклад в Наполи, где он работал ранее.

Отметим, что Спартак находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России с 18 баллами.

Напомним, что Фиорентина досрочно разорвала контракт с Гаттузо через 3 недели после назначения.