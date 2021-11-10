Италия

Неаполитанцы хотят сохранить голкипера.

Наполи работает над подписанием нового соглашения со своим голкипером Давидом Оспиной.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, неаполитанцы уже предложили колумбийцу контракт.

33-летний игрок находится в Наполи 'с 2018 года, сначала он был в аренде из Арсенала, а затем перешел в 2019 году за 3,5 миллиона евро.

Отметим, что за игроком следит Лацио, который хочет подписать Оспину на правах свободного агента.

Напомним, что ранее Наполи презентовал комплект формы в честь Марадоны — команда будет играть в нем весь ноябрь.