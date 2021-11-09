Италия

Экс-игрока "фиалок" сравнили с легендарной итальянской прыгуньей в воду.

Фиорентина в своем официальном канале в TikTok обвинила своего бывшего игрока, а ныне полузащитника Ювентуса Федерико Кьезу в симуляции после матча 12 тура итальянской Серии А.

Напомним, "фиалки" уступили с минимальным счетом 0:1, при этом с 73 минуты играли в меньшинстве после удаления Николы Миленковича, который получил вторую желтую карточку за спорный фол против Кьезы.

После игры Фиорентина опубликовала видео с наложенными комментариями с соревнований по прыжкам в воду. Когда на экранах появляется Кьеза, комментатор говорит "Вот Таня Каньотто".

Le tiktok de la Fiorentina sur Chiesa..🥱 pic.twitter.com/GELVCE9QfJ — Juventus Belgique 🇧🇪 (@juve_belgique) November 8, 2021

Отметим, что Каньотто является лучшей итальянской прыгуньей в воду в истории. Каньотто - двукратный призер Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира 2015 года и 20-кратная чемпионка Европы в 2004-2016 годах.

Примечательно, что спустя некоторое время пресс-служба клуба удалила свой ролик.