Италия

Защиту лидера Серии А ждет усиление.

В субботу, 13 ноября, к тренировкам в составе Наполи приступили Костас Манолас и Кевин Малькюи — сообщил официальный сайт клуба.

Защитники в последний раз появлялись на поле в составе команды в сентябре и пока занимаются по индивидуальной программе.

Малькюи в нынешнем сезоне провел 3 матча во всех турнирах (0 голов), а Манолас — 6 (0).

После 12-го тура Наполи делит с Миланом первое и второе места, набрав по 32 очка.