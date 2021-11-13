Защиту лидера Серии А ждет усиление.
Кевин Малькюи, Getty Images
13 ноября 2021, 13:07
В субботу, 13 ноября, к тренировкам в составе Наполи приступили Костас Манолас и Кевин Малькюи — сообщил официальный сайт клуба.
Защитники в последний раз появлялись на поле в составе команды в сентябре и пока занимаются по индивидуальной программе.
Малькюи в нынешнем сезоне провел 3 матча во всех турнирах (0 голов), а Манолас — 6 (0).
После 12-го тура Наполи делит с Миланом первое и второе места, набрав по 32 очка.