Италия

На хорватского полузащитника Интера также претендуют ПСЖ, Тоттенхэм и Ньюкасл.

Переговоры Интера с представителями полузащитника Марцело Брозовича о новом контракте начнутся на следующей неделе — резюмирует Football Italia сообщения в различных итальянских СМИ.

Нынешний контракт хорвата истекает по окончании нынешнего сезона, и по его условиям зарплата футболиста составляла 3,5 миллиона евро в год.

Как стало известно прессе, клуб готов предложить игроку 5,5 миллиона евро в год, но сам футболист требует, как минимум, на 1 миллион больше.

Остроту ситуации придает тот факт, что 28-летним хорватом интересуются ПСЖ, Тоттенхэм и Ньюкасл, однако точной информации о том, что их представители уже вступали в контакт с окружением футболиста, пока нет.

Брозович провел 68 матчей (7 голов) за национальную сборную Хорватии и выступал в составе Хрватски Драговоляц (23 матча во всех турнирах, 1 гол), Локомотивы (34, 6), Динамо Загреб (99, 13) и Интера (258, 25).