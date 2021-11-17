Италия

Полузащитник Интера вновь привлек внимание Лучано Спаллетти.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти нуждается в усилении средней линии своей команды — сообщает Gazzetta dello Sport. Однако лидер Серии А ограничен в финансах.

Владелец клуба недвусмысленно дал понять, что приобрести новых игроков Спаллетти сможет лишь после того, как избавится от кого-то из действующих футболистов.

В качестве возможных вариантов называется расставание с Лоботкой и приглашение Весино, которого Спаллетти в свое время хотел видеть в своем Интере, и которому не находится места в Интере Симоне Индзаги.

При этом Интер также оказался перед необходимостью расстаться с кем-то из полузащитников, поскольку летом 2022 года в составе "нерадзурри" почти наверняка окажется Нандес из Кальяри, чей переход сорвался в последний момент минувшим летом.