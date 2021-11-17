Италия

Агент у клонился от ответов на вопросы о будущем своих клиентов.

На Ассамблее итальянских футбольных агентов Мино Райола заявил, что декабрь — подходящий месяц для мечтаний, а серьезные сделки совершаются летом.

"Мечтаю ли я о том, чтобы Погба очутился в Ювентусе? – Мечты тем хороши, что они бесплатны, – цитирует Райолу Calcio e Finanza. – Тем более, декабрь — как раз подходящий месяц, чтобы помечтать о подарках, Рождестве..."

"Давайте отложим серьезные дела на лето, хотя бы на май-июнь. Тогда прояснится ситуация с Романьоли в Милане и де Лигтом в Ювентусе".

Также Райола отметил, что Доннарумма в ПСЖ должен набраться терпения.