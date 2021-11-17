Агент у клонился от ответов на вопросы о будущем своих клиентов.
Мино Райола, Getty Images
17 ноября 2021, 14:57
На Ассамблее итальянских футбольных агентов Мино Райола заявил, что декабрь — подходящий месяц для мечтаний, а серьезные сделки совершаются летом.
"Мечтаю ли я о том, чтобы Погба очутился в Ювентусе? – Мечты тем хороши, что они бесплатны, – цитирует Райолу Calcio e Finanza. – Тем более, декабрь — как раз подходящий месяц, чтобы помечтать о подарках, Рождестве..."
"Давайте отложим серьезные дела на лето, хотя бы на май-июнь. Тогда прояснится ситуация с Романьоли в Милане и де Лигтом в Ювентусе".
Также Райола отметил, что Доннарумма в ПСЖ должен набраться терпения.