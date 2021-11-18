Италия

Форвард хотел бы снова поработать под руководством Манчини.

Нападающий Адана Демирспор Марио Балотелли рассказал о том, что мечтает вернуться в сборную Италии.

"Чувствую себя хорошо после последних двух с половиной лет. Я готов вернуться в национальную команду. Это было бы исполнением мечты. Я готов идти пешком из Турции, если получу вызов в марте.

У меня всегда были хорошие отношения с Манчини. Ему просто нужно сказать, что он от меня хочет в сборной. И я вернусь. По своим характеристикам я могу играть вместе с кем угодно, даже с Чиро Иммобиле.

Манчини меня не вызывал, потому что я пока не нахожусь в лучшей форме. У меня есть время до марта, чтобы набрать топ-кондиции. Просто нужно работать", – рассказал Балотелли в интервью OCW Sport

В текущем сезоне Балотелли провел 13 поединков в составе Демирспора, отличившись пятью голами и двумя ассистами.